На Лене прогремел взрыв: в Намском районе расчистили путь для большой воды

Подрыв ледового поля на Лене заставил ледоход двигаться дальше. Фото: Служба спасения Якутии

Ранним утром 18 мая жители Намского района могли слышать гул, напоминающий раскаты грома. В 08:35 взрывная бригада под руководством начальника Службы спасения Якутии Иннокентия Андросова провела операцию по ликвидации ледового затора на реке Лена. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Работы велись в районе села 2-й Хомустах, в местности с названием Эсэлях. Мощный заряд, заложенный профессионалами, разрушил плотное ледовое поле, которое мешало нормальному продвижению воды и льдин вниз по течению. Для достижения эффекта спасателям потребовалось израсходовать 800 килограммов взрывчатых веществ. Риск для окружающих был исключен.

Сразу после подрыва ледоход на этом участке возобновился. Благодаря своевременному вмешательству удалось предотвратить возможный затор и снизить угрозу подтоплений для населенных пунктов, стоящих вдоль берегов.

