Пенсионерке из Якутии вернут деньги, переведенные дропперу

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Хангаласского района через суд добилась возврата денег пенсионерке, ставшей жертвой мошенников. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Установлено, что женщина 1949 года рождения перевела 34 тысячи рублей на счет жительницы Волгоградской области, выполнявшей роль дроппера.
Суд постановил взыскать с получательницы средств всю сумму ущерба. Решение пока не вступило в законную силу.
Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.
Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru