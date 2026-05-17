Пенсионерке из Якутии вернут деньги, переведенные дропперу

Прокуратура Хангаласского района через суд добилась возврата денег пенсионерке, ставшей жертвой мошенников. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Установлено, что женщина 1949 года рождения перевела 34 тысячи рублей на счет жительницы Волгоградской области, выполнявшей роль дроппера.

Суд постановил взыскать с получательницы средств всю сумму ущерба. Решение пока не вступило в законную силу.

