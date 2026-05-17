В Якутске полиция пресекла подпольный магазин доставки алкоголя Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске полицейские пресекли деятельность подпольного магазина доставки алкоголя, организованного супружеской парой 37 лет. Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» совместно с УЭБиПК и Следственным управлением МВД по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке бойцов СОБР региональной Росгвардии задержали фигурантов нелегального бизнеса. Они торговали спиртными напитками без лицензии и в запрещенное время — с 20:00 до 14:00. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Организаторы создали сообщество в мессенджере, где круглосуточно предлагали доставку алкоголя на дом. В схему вовлекли трех женщин диспетчеров, принимавших заказы, и семерых курьеров на личных автомобилях. Алкоголь закупали в магазинах на улицах Якова Потапова и Набережной по минимальной цене и продавали вдвое дороже. Арендованный дом в микрорайоне Марха служил складом со стеллажами и видеонаблюдением, где велась черная бухгалтерия. Доход группы достиг 150–200 тысяч рублей в сутки, а клиентов привлекали акциями и визитками. Задержанным грозит уголовная ответственность за незаконную торговлю спиртным и нарушение санитарных норм.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru