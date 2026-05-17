Якутский горсуд изменил меру пресечения и объявил подсудимого в розыск

В Якутском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении жителя Якутска, обвиняемого сразу по нескольким статьям УК РФ. В их числе незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также угон автомобиля с применением насилия, не опасного для здоровья и хулиганство с применением насилия и предметов оружия группой лиц. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Судом принято решение об изменении меры пресечения подсудимому и одновременно объявлен его розыск. При задержании мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело продолжит рассмотрение в Якутском городском суде. Противоправные действия, фигурирующие в обвинении, связаны с незаконным оборотом оружия, нападением и хулиганскими действиями, повлекшими средний вред здоровью потерпевших.

