Водитель заплатил почти четыре тысячи рублей за травмы женщины в ДТП в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Нижний Бестях утром 6 октября прошлого года случилось ДТП. Мужчина 25 лет за рулем «УАЗ Патриот» ехал по улице Ленина и решил развернуться. Но он не пропустил машину, которая двигалась прямо. Произошло столкновение. В результате аварии водитель иномарки – женщина – получила телесные повреждения. Медики оценили их как легкий вред здоровью. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Водителя «Патриота» привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ – нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью. Дело рассмотрел Мегино-Кангаласский районный суд. На заседании мужчина полностью признал свою вину.

Судья учел смягчающие обстоятельства: на иждивении у нарушителя – жена и трое маленьких детей. В итоге суд назначил наказание в виде административного штрафа – 3750 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru