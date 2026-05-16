Подрядчик сорвал стройку спорткомплекса в Сунтаре на 80 млн рублей

Якутская компания не выполнила обязательства по строительству спортивного комплекса с бассейном в селе Сунтар, несмотря на полученный аванс почти в 80 млн рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в прокуратуре, подрядчик сорвал работы, после чего завершать строительство пришлось другой организации.

Надзорное ведомство через суд добилось взыскания с недобросовестной компании выплаченного аванса. Спортивный комплекс в итоге ввели в эксплуатацию.

