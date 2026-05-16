В Якутске нашли нарушения на стоянках для сотен судов

Якутская транспортная прокуратура выявила нарушения на трех ремонтно-отстойных пунктах в Якутске, где размещены около 320 судов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Проверка показала отсутствие части документов на землю и акваторию, а также нарушения противопожарных требований.

После вмешательства прокуратуры нарушения начали устранять, а в отношении судовладельцев возбудили 21 административное дело.

