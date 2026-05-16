НовостиОбщество16 мая 2026 7:59

В Якутии займутся адаптацией детей мигрантов до 2030 года

В школах усилят обучение русскому языку
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Фото: Евгения ГУСЕВА.

Власти Якутии усилят работу по адаптации детей иностранных граждан. В республике утвердили комплекс мер до 2030 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Вопрос обсудили на совещании в Минобрнауки региона. Особое внимание уделят изучению русского языка, психологической адаптации и интеграции детей в школьную среду.

Сейчас в Якутии проживают 975 несовершеннолетних иностранцев из 10 стран. Они обучаются в 12 районах республики.

Муниципалитетам поручили обеспечить полный охват детей системой образования, а также открыть пункты подготовки к тестированию по русскому языку.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru