В Якутии займутся адаптацией детей мигрантов до 2030 года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Якутии усилят работу по адаптации детей иностранных граждан. В республике утвердили комплекс мер до 2030 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Вопрос обсудили на совещании в Минобрнауки региона. Особое внимание уделят изучению русского языка, психологической адаптации и интеграции детей в школьную среду.

Сейчас в Якутии проживают 975 несовершеннолетних иностранцев из 10 стран. Они обучаются в 12 районах республики.

Муниципалитетам поручили обеспечить полный охват детей системой образования, а также открыть пункты подготовки к тестированию по русскому языку.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru