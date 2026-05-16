В Якутске возбудили уголовное дело после гибели мальчика, выпавшего с 7 этажа.

Следственный отдел по городу Якутску возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Поводом стала трагедия, произошедшая в одном из высотных домов на улице Ильменская: четырехлетний ребенок выпал с балкона седьмого этажа. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По материалам следствия, мальчик остался без присмотра взрослых в ночное время. Он проник на балкон квартиры и, перегнувшись через ограждение, упал вниз. Прохожий, обнаруживший малыша на асфальте, вызвал скорую помощь, однако, несмотря на усилия медиков, ребенок скончался в карете скорой от полученных травм.

Следователи и криминалист осмотрели место происшествия, опросили родителей и очевидцев, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. Ход расследования контролируется руководством следственного управления.

В связи с трагедией ведомство обращается к родителям и всем, под чьим присмотром находятся дети: не оставляйте их без присмотра в помещении даже на короткое время, не ставьте возле окон мебель, которая может послужить ступенькой на подоконник. Для безопасности необходимо устанавливать на окна специальные замки и фиксаторы, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть окно. Категорически не следует ставить малыша на подоконник, поощрять его попытки взобраться туда и полагаться на антимоскитные сетки, которые не выдерживают веса даже самого маленького ребенка.

