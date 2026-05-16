Верховный суд Якутии подтвердил увольнение главы наслега в Олекминском районе

Верховный Суд Якутии признал законным досрочное прекращение полномочий главы одного из сельских поселений в Олекминском районе в связи с утратой доверия за несоблюдение антикоррупционных ограничений и запретов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В январе 2025 года чиновник передал в аренду на два года муниципальное имущество - земельный участок и котельную - своему родному брату за 19 910 рублей 89 копеек в месяц, а также заключил от имени администрации наслега контракт на теплоснабжение и поставку горячей воды. Ранее это же имущество сдавалось в аренду родственнице главы. При этом, вопреки требованиям закона, он не направил уведомление о возникновении личной заинтересованности в Управление главы республики по профилактике коррупционных правонарушений. Прокуратура, обнаружив нарушение, внесла представление в наслежный Совет депутатов, однако совет его не рассмотрел, а вместо этого принял отставку главы по собственному желанию.

В апреле 2026 года Олекминский районный суд удовлетворил иск прокурора, признав незаконным бездействие депутатов, не рассмотревших представление о досрочном прекращении полномочий главы в связи с утратой доверия. Суд также признал недействительным решение об отставке по собственному желанию и сам досрочно прекратил полномочия чиновника за утрату доверия.

Бывший глава и его представитель обжаловали это решение, настаивая, что суд превысил свои полномочия, поскольку прекращение полномочий главы - исключительная компетенция наслежного Совета депутатов. Однако Судебная коллегия по административным делам Верховного суда республики оставила жалобу без удовлетворения. Суд указал, что прерогатива совета депутатов не может служить основанием для игнорирования допущенных нарушений, а непринятие депутатами своевременных мер позволило экс-главе избежать ответственности за коррупционное правонарушение. Таким образом, районное решение о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия оставлено в силе.

