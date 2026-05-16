Глава Булунского района Афанасий Андросов досрочно сложил полномочия

Афанасий Афанасьевич Андросов. Фото: соцсети

Районный совет депутатов поддержал решение главы Булунского улуса Афанасия Андросова о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ближайшее время указом главы Якутии будет назначен временно исполняющий обязанности руководителя района. В установленные законом сроки состоятся выборы нового главы.

- Перед временно исполняющим обязанности поставлена задача в переходный период сформировать профессиональную команду, определить ключевые векторы развития района, включая реализацию мастер-плана агломерации «Тикси-Найба», сплотить жителей улуса и обеспечить проведение выборов на высоком организационном уровне, чтобы избранный глава вступил в должность с уже выработанными ориентирами, - написал в соцсетях Афанасий Андросов.

Бывший глава улуса поблагодарил жителей за поддержку и доверие, а также главу республики Айсена Николаева за неизменную помощь в решении вопросов, от которых зависела жизнь и благополучие людей, и за заложенный фундамент развития района на десятилетия.

