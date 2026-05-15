В Якутии запустили первого туристического ИИ-бота

В республике начал работать первый региональный цифровой помощник в сфере туризма на основе искусственного интеллекта. Сервис создало Агентство развития туризма и территориального маркетинга Якутии. Бот встроен в мессенджер MAX. Через него можно быстро узнать о маршрутах, достопримечательностях, фестивалях и гостиницах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Глава агентства Александр Ермолаев объяснил: современный турист не хочет часами сидеть в поисковиках. Ему нужно получить информацию быстро, понятно и под его интересы.

«Запуск ИИ-чата – один из шагов к цифровизации туристической отрасли Якутии. Наша задача – сделать туристический потенциал региона более доступным», – подчеркнул Александр Ермолаев.

Бот умеет подбирать поездки под вкус пользователя. Помощник пригодится и профессионалам отрасли. Туроператоры, отели, гиды могут через него получать консультации по своим вопросам. Проект сделали в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который инициировал президент Владимир Путин, и стратегии развития туризма Якутии до 2030 года. Теперь, чтобы спланировать путешествие по самому холодному региону, достаточно написать сообщение по ссылке.

