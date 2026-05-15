В четырех районах Якутии 16 мая ожидается сильный ветер

Синоптики не прогнозируют на 16 мая опасных явлений, но неблагоприятные – будут. В ближайшие сутки в Амгинском, Усть-Майском, Верхнеколымском и Момском районах ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. А в Верхнеколымском районе ночью пойдет снег, причем местами сильный. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На юге и юго-западе республики пройдет небольшой мокрый снег с дождем. На севере, северо-востоке и востоке – небольшой и местами умеренный снег. В Колымо-Индигирских районах ночью местами обещают сильный снег. Ветер в основном умеренный, но в указанных четырех районах – порывистый, северо-западного направления.

Температура ночью: от -1 до -6 градусов, на северо-западе холоднее – до -11, а на северо-востоке и вовсе -16. На юге ночью относительно тепло – от -3 до +2. Днем воздух прогреется: в большинстве районов +8…+13, на северо-западе +2…+7, на северо-востоке морозно – до -3…+2, а на юго-западе – до +16.

