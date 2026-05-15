Продавцы клубники торгуют ягодой нелегально в Чите Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Через две недели лето, и в Чите уже вовсю работают сезонные точки. Мороженое, сахарная вата, квас, овощи – палатки открылись в парках, скверах и на открытых пространствах. Многие предприниматели работают честно: место согласовано с мэрией, документы в порядке, сам продавец стоит за прилавком. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По информации РТК «Забайкалье», с клубникой и фруктами – особая история. Легально торговать овощами и фруктами можно только при одном условии: продукция должна быть выращена в Забайкалье. А если ягода приехала из соседнего региона или из-за границы – арендовать место и платить налоги продавцам невыгодно. Поэтому они продают прямо с колес, где придется. Штраф за это небольшой – от 3 до 5 тысяч рублей. Это не пугает предпринимателей.

В мэрии уверяют: легализоваться просто. Достаточно написать заявление в Управление потребительского рынка. Если земли под киоск в нужном месте нет, можно обратиться в комитет по имуществу. С начала года выписали 18 протоколов за незаконную торговлю.

