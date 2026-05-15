В Якутске мужчина убил знакомого ножом и избил жену молотком

Суд в Якутске вынес приговор 38-летнему мужчине, который устроил кровавую бойню в квартире на улице Авиационной. Это случилось в ночь с 13 на 14 февраля 2026 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Мужчина был сильно пьян. Началась бытовая ссора, и он схватил молоток. Сначала он обрушил его на свою 46-летнюю гражданскую супругу – ударил не менее шести раз по голове, рукам и груди. Женщина выжила, но получила травмы средней тяжести. Потом он взял нож.

Следующий удар пришелся на 53-летнего знакомого. Мужчина нанес ему не менее восьми ножевых ранений. От потери крови потерпевший скончался на месте. Следователи завели два дела: за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть.

Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

