Должникам в Якутии придут отдельные счета за ограничение и восстановление света

С января 2026 года в России изменились правила для неплательщиков за электроэнергию. Если раньше энергетики отключали и подключали свет бесплатно, то теперь за эти работы придется платить из своего кармана. В мае потребители, которых уже отключали за долги, получат отдельные счета за услуги по ограничению и восстановлению подачи энергии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Новые требования ввело Постановление Правительства РФ №2075 от 19 декабря 2025 года. По нему компания «Якутскэнерго» имеет право взыскивать с должника реальные затраты на выезд бригады, отключение проводов и обратное подключение. Для жителей частных домов сумма зависит от типа счетчика и возможности удаленного включения. Минимум – 990 рублей, максимум – почти 5 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма достигает почти 15 тысяч.

Пока эти правила действуют только для частного сектора, который подключен к сетям «Якутскэнерго». Жителей многоквартирных домов изменения пока не касаются. Если должник не заплатит отдельный счет, энергетики пойдут в суд. Свет включат обратно только после того, как человек погасит основной долг, пени и стоимость работ по подключению.

