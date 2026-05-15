Вода в реке Лена в Якутии становится грязной из-за паводка

В Якутии большая вода меняет состав реки. По мере того как ледоход проходит по Лене, качество воды на 15 мая заметно ухудшилось. Цветность подскочила до 147,2 градуса, мутность – 3,02 мг на литр, а железа стало 0,43 мг на литр. Для сравнения: по строгим санитарным нормам цветность не должна превышать 20 градусов, мутность – 1,5 мг, а железо – 0,3 мг. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Но городской водозабор справляется. После системы очистки показатели приходят в норму: цветность падает до 10,8 градуса, мутность – до 0,32 мг, железо – до 0,15 мг. Это даже лучше, чем требует СанПиН 1.2.3685-21.

«Предельно допустимая концентрация в питьевой воде: цветность – 20 град., мутность – 1,5 мг/дм3, железо – 0,3 мг/дм3», – указано в нормативах.

Чтобы убрать речной запах, технологи используют активированный уголь и каждые два часа повышают его дозу.

Пробы воды берут чаще обычного – каждые два часа. Водоузлы и магистрали города проверяют совместно с Центром гигиены и эпидемиологии. Отчеты каждый день уходят в Роспотребнадзор.

