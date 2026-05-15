В Амгинском районе мужчина насмерть забил женщину во время ссоры

Вечером 11 мая в селе Бетюнцы Амгинского района в одном из частных домов случилась кровавая расправа. Двое людей распивали спиртное, но разговор не заладился. Мужчина вспылил и начал избивать свою собутыльницу. Он наносил удары кулаками и ногами по голове и телу. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Против 59-летнего мужчины завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Следователи Заречного межрайонного следственного отдела попросили суд арестовать подозреваемого. Мегино-Кангаласский районный суд РС(Я) ходатайство удовлетворил.

Суд заключил подозреваемого под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 11 июля 2026 года включительно.

Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

