В Якутске телебашню окрасят в красный цвет в память об умерших от СПИДа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 17 мая в Якутии начинается Декада, посвященная Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа. В этом году она проходит под девизом «Скажи нет стигматизации». Главная цель – не только вспомнить тех, кого уже нет, но и поддержать тех, кто живет с ВИЧ, и остановить дискриминацию. Специалисты хотят, чтобы люди перестали бояться и стыдиться темы и просто знали правду о своей болезни. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В рамках Декады Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД запускает информационную кампанию. Будут выступать на телевидении и радио, лекции пройдут в школах, колледжах и на работе. Для врачей устроят специальные КВИЗы. 17 мая с 22 до 23 часов телебашня в Якутске станет красной. Это символ памяти и солидарности.

А 21 и 22 мая с 15 до 20 часов в ТРК «Туймаада» каждый желающий может сдать бесплатный и анонимный тест на ВИЧ. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Центра СПИД по телефонам 8-924-171-01-25 и 8 (4112) 31-92-71, а также на сайте stopaids.mzsakha.ru и в официальных страницах учреждения в социальных сетях.

