Ледоход у Покровска ожидают в ближайшие дни в Якутии

По состоянию на утро 15 мая активная фаза ледохода на реке Лене идет сразу по трем районам – Ленскому, Олекминскому и Хангаласскому. Об этом на брифинге рассказала руководитель Департамента по водным отношениям Анисия Игнатьева. Ледяная масса движется мощным фронтом, и в ближайшие сутки подвижки ждут у города Покровска. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По словам Анисии Игнатьевой, 14 мая нижний край льда дошел до границ Хангаласского района и сейчас находится у села Кытыл-Дюра. Верхний край – у села Мурья Ленского района. Якутск, который стоит на Лене, по прогнозам, вскроется ото льда 16-17 мая. Параллельно ломается лед и на других больших реках.

На Алдане ледоход сейчас в Усть-Майском, Томпонском и Таттинском районах. Через сутки вода подойдет к Усть-Алданскому улусу. На Вилюе лед ломается в Верхневилюйском и Вилюйском районах, а у села Хатырык-Хомо Кобяйского района уже появились закраины. На севере и северо-востоке пока ледостав – реки стоят. Но вскрытие Колымы у Зырянки ждут 19-21 мая, у Среднеколымска – 23-25 мая. Яна у Верхоянска тронется 22 мая, Индигирка у Усть-Неры – 21 мая.

