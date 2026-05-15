Якутия отправила в Дагестан 800 килограммов гуманитарной помощи

Тысячи дагестанских семей остались без крова и самого необходимого после мощного стихийного бедствия. В зоне бедствия оказались около полутора миллионов человек. Людям нужна была одежда, еда, вода и лекарства. И тогда в Якутии стартовала акция «Дагестан, Якутия с тобой!». Сбор помощи открыли 10 апреля, а уже 24 апреля груз отправили в путь. Специально для этого подключили аэропорт «Якутск» и авиакомпанию «Якутия». Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В итоге в Дагестан доставили больше 800 килограммов груза. Помогали все: министерства, национальные объединения, общественные организации и простые жители Якутии. Никто не остался в стороне. Гуманитарный конвой успешно добрался до места, и сейчас вещи раздают пострадавшим.

В Министерстве поблагодарили всех, кто помогал собирать и отправлять груз, особенно постоянное представительство Якутии при президенте РФ.

