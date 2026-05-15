Гражданская жена погибшего участника СВО получила право на соцгарантии в Якутии

Прокуратура Кобяйского района помогла местной жительнице восстановить справедливость в суде. Женщина обратилась с заявлением об установлении юридического факта совместного проживания с погибшим участником СВО. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Свой иск заявительница мотивировала тем, что на протяжении более четырех лет она состояла с военнослужащим в фактических брачных отношениях. Пара вела общее хозяйство и воспитывала совместного ребенка. Официальный штамп в паспорте они поставить не успели, и после гибели отца семейства это стало серьезным препятствием. Без юридического подтверждения факта совместного проживания женщина не могла реализовать социальные гарантии, положенные членам семьи участника СВО.

В судебном заседании прокуратура полностью поддержала исковые требования заявительницы. С учетом позиции прокурора суд удовлетворил заявление в полном объеме. Теперь гражданская супруга погибшего бойца официально признана членом его семьи, что открывает ей доступ ко всем мерам государственной поддержки.

