Якутия отправила более 160 тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала года Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года из Якутии в зону проведения СВО доставлено более 160 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. Такие цифры озвучил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков в ходе традиционного брифинга. Работа по обеспечению военнослужащих всем необходимым не сбавляет оборотов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По словам министра, с начала года организовано и выполнено порядка 30 рейсов с гуманитарными грузами, а всего на передовую произведено и доставлено 75 единиц транспортных средств. Только за прошедшую неделю военнослужащим дополнительно направили якутские электромотоциклы, включая модели «Тимир Ат», произведенные местными предприятиями. На линию боевого соприкосновения также поставлены самоходные тележки «ЯК-14» и наземные дроны-камикадзе, которые ранее успешно прошли обкатку на испытательных полигонах Министерства обороны России.

Кроме готовых изделий, якутские производители представили и новые разработки. В частности, речь идет о системах для антидроновой борьбы и беспилотных летательных аппаратах с возможностью использования искусственного интеллекта. Параллельно не прекращается сбор гуманитарных посылок от организаций, предприятий и жителей. Это и продуктовые наборы, и техника, и необходимый транспорт. Дмитрий Лепчиков заверил, что мероприятия по дополнительному обеспечению участников СВО снаряжением и оснащением продолжаются в постоянном режиме.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru