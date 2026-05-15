Глава Службы спасения Якутии выйдет в прямой эфир 15 мая.

15 мая у жителей республики появится возможность напрямую пообщаться с руководителем ведущей спасательной структуры региона. Начальник ГБУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» Иннокентий Андросов станет гостем прямого эфира. Трансляция будет организована на официальных страницах администрации главы и правительства республики в социальных сетях. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Иннокентий Михайлович намерен проинформировать население о текущей ситуации с ледоходом на Лене, Алдане и других реках региона. Главный акцент будет сделан на ходе подготовки к весеннему половодью, а также на тех мерах безопасности, которые предпринимают оперативные службы для защиты населенных пунктов.

Все желающие могут задать свои вопросы прямо в комментариях к трансляции в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Начало эфира запланировано на 17:00.

