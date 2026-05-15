Ледоход добрался до Хангаласского района

Активная фаза весеннего ледохода на главной водной артерии республики сместилась в центральные районы. Нижняя кромка льда на реке Лена уже достигла Хангаласского района и зафиксирована у села Кытыл-Дюра. В ближайшие дни большая вода подойдет непосредственно к столице Якутии. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Протяженность ледохода на Лене составляет 726 километров, прибавив за сутки 80 километров. Верхняя кромка пока находится у населенного пункта Мурья в Ленском районе, лед там идет редкий, а уровень воды далек от критического.

В Хангаласском районе картина иная. У Кытыл-Дюры ледоход оценивается как густой, хотя уровень в 1631 сантиметр также не превышает опасных значений. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие сутки начнутся подвижки льда у Покровска, а вскрытие реки непосредственно у Якутска ожидается 16-17 мая. Параллельно активная фаза ледохода продолжается на реке Алдан, нижняя кромка которого добралась до села Усть-Татта Таттинского района, а общая протяженность составляет 603 километра.

Начальник регионального управления МЧС Павел Гарин сообщил о передислокации сил в связи со смещением зоны риска. Оперативная группа «Лена» уже перебазировалась в Якутск, проведя по маршруту тщательный мониторинг гидрологической обстановки в Олекминском районе и сверку действий с муниципальными властями.

