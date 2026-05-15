Четырехлетний ребенок погиб, упав с седьмого этажа в Якутске

В Якутии зарегистрировано одно преступление, связанное с дистанционным мошенничеством, и два смертельных инцидента, которые сейчас проверяет прокуратура. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске 59-летняя женщина стала жертвой аферистов. Преступники действовали по хорошо известной, но до сих пор работающей схеме. Ей позвонил лжесотрудник ФСБ и под предлогом спасения денежных средств выманил у потерпевшей 955 тысяч рублей. Прокуратура города держит расследование этого дела на контроле.

Также организована проверка по факту гибели малолетнего ребенка. Мальчик выпал из балкона квартиры на седьмом этаже дома по улице Ильменская. Несмотря на экстренную госпитализацию, малыш скончался в карете скорой помощи.

Еще одна трагедия произошла в Таттинском районе. В озере в местности «Бычаанай» обнаружили тело мужчины 1963 года рождения. По предварительным данным, он утонул во время охоты. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

