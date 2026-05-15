Пригласил вора к себе: колония грозит якутянину за вечеринку, оплаченную чужими деньгами

Якутянин украл чужую карту и оплатил ею отдых в ночном клубе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники уголовного розыска Якутска раскрыли квартирную кражу. Жертвой стал мужчина, который пригласил к себе случайного знакомого. Доверчивость обернулась для хозяина квартиры потерей всех наличных и опустошением банковского счета. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным полиции, потерпевший познакомился с подозреваемым на улице и предложил скоротать вечер за совместным распитием спиртного. Застолье затянулось, и уставший хозяин уснул. Проснувшись, он недосчитался из сумки шести тысяч рублей наличными и банковской карты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий быстро вычислили подозреваемого - им оказался ранее судимый 42-летний уроженец Оленекского района. Выяснилось, что, покинув квартиру, он отправился в один из ночных клубов города.

Чужой банковской картой он расплачивался за алкоголь, щедро угощая посетителей заведения. Общий ущерб от веселой ночи составил еще порядка 10 тысяч рублей, списанных со счета потерпевшего. В отношении задержанного открыто уголовное дело по статье «Кража». Санкция предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru