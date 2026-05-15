Дом пошел трещинами: строителя наказали за халтуру при стройке в Якутии

Женщина отсудила два миллиона рублей у подрядчика в Якутии

Якутский горсуд поставил точку в истории со строительством частного дома. В 2019 году женщина задумала возвести жилье на своем участке, получила все уведомления о соответствии, а в 2023-м нашла подрядчика. Договорились на словах, но результат устного соглашения оказался плачевным. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Заказчица приобрела стройматериалы на 673 тысячи рублей. Исполнитель возвел двухэтажный дом - первый этаж из блоков, второй из дерева. В ноябре 2023 года получил оплату в полмиллиона рублей. Беда пришла с холодами: одну из стен «повело». Подрядчик посоветовал усилить конструкцию двутавром, хозяйка снова потратилась, но стену продолжало разводить. Тогда собственница заказала независимую экспертизу.

Специалисты выявили нарушения. Стена отошла от вертикали из-за нехватки перевязочных брусьев, соединения брусьев местами оказались выполненными встык без креплений, балки держались без фиксации и утепления, а крыша представляла опасность из-за неполного опирания стоек и отсутствия ветровых связей. Второй этаж признали непригодным для проживания и подлежащим демонтажу.

В суде представитель ответчика пытался уйти от ответственности, утверждая, что раз письменного договора нет, то и спорить о качестве работ нельзя. Суд этот довод отклонил - работы были фактически выполнены и оплачены, а свидетель со стороны самого подрядчика подтвердил факт строительства.

Назначенная уже судебная экспертиза полностью подтвердила выводы первой. Конструкции оказались ограниченно работоспособными и создающими прямую угрозу для жизни людей. Якутский горсуд удовлетворил иск в полном объеме. С ответчика взыскали и полмиллиона рублей оплаты, и 673 тысячи убытков за материалы, и 200 тысяч расходов на демонтаж, а также штраф за нарушение прав потребителя. Верховный Суд Якутии, куда строитель подал жалобу с просьбой отменить решение, не нашел оснований для его пересмотра, и судебный акт вступил в законную силу.

