Алмазу в 106 карат дали имя «Год единства народов России» в Якутии. Фото: АЛРОСА

Кристалл весом 106,47 карата получил символичное имя «Год единства народов России». Камень извлекли на Айхальском горно-обогатительном комбинате в самом начале 2026 года. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Выбор названия не случаен и отражает как государственную повестку, так и внутреннюю культуру компании. Указом президента России 2026 год объявлен Годом единства народов страны. На огромной территории государства проживает более 190 этнических групп, объединенных общей историей и общим будущим.

Идея многообразия и сплоченности оказалась очень близка алмазодобытчикам - в трудовом коллективе АЛРОСА бок о бок работают представители более чем 40 национальностей.

