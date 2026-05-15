Ил Тумэн подключился к федеральному обсуждению зарплат на Крайнем Севере. Фото: Государственное Собрание РС (Я)

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по социальной защите, труду и занятости Алена Атласова приняла участие в расширенном заседании Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи и собрало представителей федеральных министерств и профильных ведомств регионов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Центральной темой для разговора стало совершенствование системы оплаты труда на северных территориях. Участники детально обсуждали механизмы установления и выплаты процентных надбавок к зарплате и денежному довольствию для тех, кто трудится и несет службу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Этот же вопрос находится и в фокусе внимания Госсобрания Ил Тумэн. В ходе подготовки к заседанию профильный комитет якутского парламента подготовил и направил собственные предложения для включения в итоговый проект решения комитета Госдумы.

Заместитель председателя думского комитета Валентина Пивненко особо выделила необходимость оперативных законодательных решений. Она привела конкретный пример с заработной платой сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел, подчеркнув, что текущий уровень их довольствия должен соответствовать высокой ответственности и специфике службы в экстремальных климатических условиях. Основные доклады представили правительства Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, поделившись региональными практиками по установлению максимальной надбавки уже с первого дня трудовой деятельности.

Итогом обсуждения стала выработка предложений по законодательному закреплению таких выплат в максимальном размере, что должно стать серьезным шагом в укреплении социальных гарантий для жителей арктических и северных территорий России.

