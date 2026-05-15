Автобус № 102 по маршруту «Ленск – Дачи» начнет работу 15 мая. Фото: администрация Ленска

С 15 мая садоводы и огородники Ленска смогут добираться к дачам на рейсовом автобусе. С сегодняшнего дня начинает работу маршрут № 102 «Ленск – Дачи». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В будние дни от городской автостанции автобус отправляется в 9:00, 14:00 и 18:30. Обратно от конечной остановки на улице Тунгуски (СОТ «Медик 3») - в 8:00, 9:50, 14:50 и 19:20. В выходные и праздники запланированы четыре рейса от автостанции (9:00, 12:00, 17:00, 20:00) и столько же обратно, с последним возвращением в город в 21:40. Маршрут захватывает Типографию, «Тандем», Центральную котельную, Нефтебазу, СОТ «Ветеран», перекресток «Тихан», а также «АДТ» и магазин «Огонек».

Цены на 2026 год перевозчик уже утвердил. Проезд для пассажиров обойдется в 60 рублей. Багаж - 15 рублей.

