Снег и ветер до 20 метров в секунду прогнозируют в Якутии 15 мая

На Колыме 15 мая синоптики прогнозируют сильный снегопад. Также осадки пройдут на севере, востоке, северо-востоке. Днем может начаться снег с дождем.

Погода в целом будет в очередной раз испытывать жителей Якутии на стойкость. Так, в Хангаласском, Намском, Усть-Майском, Амгинском, Кобяйком, Томпонском, Верхнеколымском районах, а также на северо-западе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на термометрах будет от -1 до -6 градусов. При осадках потеплеет до -1... +4 градусов. На северо-западе будет прохладно - от -6 до -11 градусов. Еще холоднее на севере - от -9 до -14 градусов.

Днем потеплеет до 6-11 градусов со знаком плюс. Теплее будет на юго-западе - от +10 до +15 градусов. А вот на северо-западе и северо-востоке от -1 до +4 градусов.

