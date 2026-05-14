Машина лежала в кювете: женщина погибла в ДТП на трассе «Вилюй»

Трагедия на дороге «Вилюй» унесла жизнь 35-летней женщины в Якутии. Фото: ГАИ Якутии

Вечером 13 мая в Вилюйском районе случилась авария, унесшая человеческую жизнь. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции в 19:42. Звонившие сообщили, что неподалеку от села Сосновка на федеральной автодороге «Вилюй» в кювете лежит перевернутый автомобиль «Тойота Ипсум». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции восстановили картину произошедшего. За рулем находилась женщина 1991 года рождения. На 564-м километре трассы она не справилась с рулевым управлением, из-за чего машина вылетела с проезжей части и опрокинулась. Водитель двигалась в одиночку, пассажиров в салоне не было. От полученных травм она скончалась на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сейчас по факту ДТП ведется проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства трагедии. Собранные материалы лягут в основу процессуального решения.

