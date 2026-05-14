Бесплатные путевки и дорога к морю: как якутяне получают санаторное лечение в 2026 году

167 жителей Якутии поправили здоровье в санаториях с начала года. Фото: СФР по Якутии

С начала 2026 года отделение СФР по Якутии обеспечило санаторно-курортным лечением 167 жителей республики. Это люди, имеющие право на федеральные льготы. Путевки и проезд до здравниц предоставляются им бесплатно. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В число получателей услуги входят люди с инвалидностью, включая детей, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, а также пострадавшие от радиационного воздействия.

Чтобы получить направление, необходимо подать заявление в ближайшей клиентской службе СФР, через МФЦ или портал «Госуслуги». К заявлению прикладывают удостоверение личности и справку по форме № 070/у, оформленную по итогам медицинской комиссии. Если документы несет представитель, дополнительно потребуются его паспорт, подтверждение полномочий и нотариально заверенная доверенность.

Продолжительность лечения зависит от категории заявителя. Для взрослых с инвалидностью стандартный срок составляет 18 дней, для детей с инвалидностью - 21 день. Тем, у кого есть заболевания и последствия травм спинного и головного мозга, санаторий могут продлить вплоть до 42 дней. Вместе с путевкой Соцфонд обеспечивает бесплатный проезд к месту лечения поездом, автобусом, самолетом или водным транспортом, маршрут подбирается по принципу оптимальности. Сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы также выдают проездные. При поездке на поезде оформляется электронный талон, на остальных видах транспорта - именное направление, которое предъявляют в кассе.

