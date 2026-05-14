Женщина погибла при опрокидывании автомобиля в Якутии

Прокуратура взяла на контроль расследование трех преступлений, сообщения о которых поступили накануне. Среди происшествий - незаконный оборот наркотиков, угроза представителю власти и трагическая авария. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске правоохранители пресекли преступление в сфере незаконного оборота запрещенных веществ. В столице также выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения, кроме того, в полицию поступило заявление об угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

На 564-м километре федеральной автодороги «Вилюй» в Вилюйском районе произошла автокатастрофа. Женщина 1991 года рождения, находившаяся за рулем автомобиля «Тойота Ипсум», не справилась с управлением. Машина съехала с проезжей части и перевернулась. От полученных травм водительница скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.

