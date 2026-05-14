Нейросеть научилась понимать якутский язык

Искусственный интеллект заговорил на языке саха. О большом технологическом и культурном прорыве сообщил глава республики Айсен Николаев. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Отечественная нейросеть «ГигаЧат» теперь поддерживает якутский язык. По словам главы региона - это возможность сохранить его живым и востребованным. Язык обретает силу тогда, когда звучит не только в обрядах и традициях, но и проникает в технологии, образование, в те форматы общения, которыми люди пользуются ежедневно. Теперь носители языка смогут общаться с искусственным интеллектом, искать нужную информацию, готовить тексты и получать помощь в повседневных делах.

Сервис доступен в веб-версии, в мобильных приложениях, а также в мессенджерах. Айсен Николаев выразил особую благодарность специалистам, педагогам, деятелям культуры и ИТ-отрасли, чья совместная работа сделала этот запуск реальностью. Он выразил уверенность, что развитие якутского языка в цифровом пространстве продолжится, и подчеркнул - национальные языки России должны уверенно входить в технологическое будущее страны.

