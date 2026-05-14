Ямочный ремонт ограничит движение на дорогах Якутска 14 мая

В столице республики дорожные службы продолжают приводить в порядок проезжую часть. Сегодня ямочный ремонт с применением горячей асфальтобетонной смеси запланирован сразу на нескольких участках. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первым объектом станет улица Лермонтова на отрезке от Сергеляхского шоссе до улицы Курашова. Также техника перейдет на улицу Богдана Чижика, где работы будут выполнять на промежутке от Богатырева до Кальвица. Также в списке значится улица Бестужева-Марлинского.

Дорожники просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. На ремонтируемых участках возможны сужение проезжей части и кратковременные задержки движения.

