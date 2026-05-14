Повредили кабель при работах на ЛЭП: в Удачном возникли перебои с сетью

Ремонтная бригада из Мирного едет в Удачный восстанавливать связь

13 мая в 15:50 в городе Удачном Мирнинского района зафиксировали перебои в работе стационарной связи и мобильного интернета. Абоненты на несколько часов остались без возможности дозвониться и выйти в сеть. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как пояснили в Единой дежурно-диспетчерской службе Мирнинского района, причина аварии уже установлена. Кабель связи был поврежден в ходе проведения работ на опорах линий электропередачи. Судя по всему, механическое воздействие при монтаже или ремонте ЛЭП привело к обрыву волокна, из-за чего услуги связи оказались заблокированы для значительной части потребителей.

Устранять неполадку будет ремонтная бригада, которая утром 14 мая выехала в Удачный из Мирного. Жителей просят сохранять терпение.

