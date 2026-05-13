В Якутии поставили срок для полного расселения аварийного жилья

Власти Якутии намерены до конца 2027 года полностью завершить расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Об этом сообщили в республике в рамках реализации программы переселения граждан. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Речь идет о старом и небезопасном жилом фонде, который годами оставался одной из самых острых социальных проблем региона. После завершения программы жители аварийных домов должны получить новое жилье или компенсации.

В последние годы Якутия остается одним из лидеров по объемам расселения аварийного фонда на Дальнем Востоке. Работа ведется в рамках федеральных и региональных программ при поддержке национального проекта.

Власти отмечают, что завершение программы позволит закрыть многолетний вопрос для тысяч жителей республики, проживающих в ветхих и опасных домах.

