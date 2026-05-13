Якутянин лишился Toyota после опасной поездки по тонкому льду

Верховный суд Якутии оставил без изменений приговор жителю Мегино-Кангаласского района, который перевозил людей по несанкционированной ледовой переправе через Лену. Мужчина не только получил наказание, но и лишился своего автомобиля Toyota Hiace. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установил суд, днем 17 ноября 2025 года водитель, несмотря на предупреждения МЧС, решил заработать на перевозке пассажиров между Нижним Бестяхом и Якутском. В тот момент официальная ледовая переправа еще не была открыта, а лед не достиг безопасной толщины.

Осознавая риск для жизни людей, мужчина все же перевез через реку четырех пассажиров на микроавтобусе Toyota Hiace. Незаконную перевозку пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Якутский городской суд признал мужчину виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему назначили 200 часов обязательных работ, а автомобиль конфисковали в доход государства.

Осужденный попытался обжаловать решение, посчитав конфискацию слишком суровым наказанием. Однако Верховный суд республики признал приговор законным и оставил его без изменений.

Суд отметил, что наказание соответствует тяжести нарушения и подтверждает принцип неотвратимости ответственности за действия, угрожающие жизни и здоровью людей.

