Якутия и Кузбасс вошли в число регионов с риском заражения клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор опубликовал перечень эндемичных территорий России по клещевому вирусному энцефалиту, где существует повышенный риск заражения этой инфекцией, сообщает Сибдепо.

Ведомство подчеркнуло, что самым эффективным способом защиты остается вакцинация. Всего в списке оказалось 49 регионов. В Сибирском федеральном округе неблагополучными признаны Кузбасс, а также Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Новосибирская, Омская и Томская области, Красноярский край, Тыва и Хакасия.

В Центральном округе в перечень вошли Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. На Северо-Западе это Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области, а также Карелия, Коми и Санкт-Петербург.

В Южном и Северо-Кавказском округах эндемичными считаются Крым и Севастополь. В Приволжье под наблюдением находятся Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области, Пермский край, а также Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

Уральский федеральный округ представлен Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областями, а также Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой. Наконец, на Дальнем Востоке в список попали Амурская область, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Приморский край, Якутия, Сахалинская область и Хабаровский край. Жителям и гостям этих территорий рекомендуется внимательнее относиться к профилактике и своевременно делать прививки.