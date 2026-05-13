Суд в Якутске признал незаконной подмену трудовых отношений с самозанятыми

Якутский городской суд поддержал позицию Гострудинспекции, которая выявила, что ООО «Инком-Сервис» в 2024-2025 годах привлекало 23 самозанятых для регулярного выполнения строительных, сварочных, электромонтажных и иных работ, характерных для штатных сотрудников. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Некоторые исполнители получали от компании до 1,9 миллиона рублей в год, что указывало на устойчивый характер занятости, а не на разовые услуги. Предприятие уже находилось в зоне риска для налоговой из-за признаков подмены трудовых отношений. Суд отклонил доводы компании о том, что самозанятые работали самостоятельно, и указал, что реальное содержание отношений важнее названия договора.

Предписание инспекции признано законным, даже несмотря на то, что часть договоров к моменту проверки уже не действовала. Это решение - сигнал для бизнеса: использование самозанятых вместо оформления трудовых договоров в подобных случаях будет расцениваться как нарушение.

