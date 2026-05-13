В Якутии вводят ограничения для грузовиков: дороги под угрозой

В Якутии с 21 мая начнут действовать временные ограничения на движение грузового транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам. Такие меры вводят ежегодно в период весенней оттайки, когда дорожное покрытие становится особенно уязвимым. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщили в Минтрансе республики, ограничения продлятся до 19 июня. В арктических районах они будут действовать с 15 мая по 15 июня, а на отдельных трассах — с 15 июня по 15 июля.

В ведомстве пояснили, что в период активного таяния грунт размокает, из-за чего тяжелые автомобили могут серьезно повредить дорожное полотно. Для предотвращения разрушения трасс на дорогах установят передвижные посты весового контроля.

При этом ограничения не распространяются на пассажирские автобусы, перевозку продуктов, лекарств, топлива, почты и других социально значимых грузов. Также свободно смогут передвигаться машины экстренных служб, техника для ликвидации ЧС и дорожные службы.

Минтранс Якутии призвал перевозчиков заранее учитывать ограничения при планировании маршрутов и соблюдать установленные нормы нагрузки на ось.

