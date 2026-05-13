Пенсионерка из Якутии под видом инвестпроектов похитила у земляков более 13 млн

Полиция Якутии расследует серию мошенничеств с участием 75-летней уроженки Олекминского района и ее сообщников. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Злоумышленники под видом инвестиционных проектов GoldCoin и «Альянс» через мессенджеры создавали группы, где обещали пенсионерам высокие проценты, но деньги не возвращали. В переписке фигурирует вымышленный человек по имени Рудольф, к которому отсылали недовольных для видимости легитимности.

Возбуждено шесть уголовных дел, общая сумма похищенного превысила 13 миллионов рублей. Полиция полагает, что пострадавших больше, и призывает их сообщить об этом по номеру 8 4112 490 490.

