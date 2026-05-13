В Якутии спасли «робинзона» с закрытого зимника Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителя Амурской области спасли в Верхнеколымском районе Якутии после опасной поездки по закрытому зимнику. Мужчина несколько дней выживал в тайге после поломки КамАЗа. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По данным Службы спасения, 4 мая водитель выехал из села Угольное в сторону Сасыра по автозимнику, который официально закрыли еще 20 апреля. Примерно в 70 километрах от населенного пункта возле села Утая грузовик сломался.

Мужчина решил идти пешком обратно. Он преодолел около 50 километров, однако путь ему преградила река Зырянка. Не сумев переправиться, водитель соорудил временное укрытие из палок и провел у реки двое суток.

Чтобы добыть еду, амурчанин сделал копье из двух ножей и пытался охотиться. Во время ночевки у костра он получил ожог ноги. Спасением стала сотовая связь — мужчина смог дозвониться по номеру 112.

Местные жители позже удивлялись, что за все время мужчине не встретились медведи, которые уже вышли после зимней спячки.

Для спасательной операции задействовали вездеход «Трэкол». Вечером 8 мая группа спасателей, медик, сотрудник полиции и представители районных служб выехали к месту происшествия из поселка Зырянка.

Уже ночью пострадавшего доставили в Верхнеколымскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

