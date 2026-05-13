В Якутске обсудили подготовку к 400-летию города Фото: Андрей МИНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске состоялся круглый стол, посвящённый подготовке к 400-летию города. Главной темой встречи стало сохранение исторического наследия и развитие туристического потенциала столицы республики. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Участники обсудили вопросы вовлечения археологических находок в музейный оборот, популяризацию истории среди жителей и создание новых культурных маршрутов для туристов.

Особое внимание было уделено археологическим артефактам, найденным на территории Якутска, а также их роли в формировании исторического облика города к юбилейной дате.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru