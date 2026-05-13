Директор школы в Якутии оплатил свой штраф из бюджета учреждения и был наказан

Прокуратура Мегино-Кангаласского района привлекла к ответственности руководителя одной из школ за нецелевое расходование бюджетных средств. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Выяснилось, что директор оплатил наложенный на него лично административный штраф в размере 10 тысяч рублей за счет денег образовательного учреждения. В отношении него возбудили дело по статье 15.14 КоАП, которая как раз и предусматривает наказание за подобные нарушения.

После представления прокурора директор вернул потраченную сумму обратно в бюджет, но за сам факт нецелевого использования средств был оштрафован уже на 20 тысяч рублей.

