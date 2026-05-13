Прокуратура добилась компенсации 1 млн для потерпевшей от насильника в Якутии

Прокуратура Якутии добилась взыскания компенсации морального вреда с мужчины, осужденного за насильственные действия против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Вступившим в законную силу приговором Якутского городского суда злоумышленник в 2025 году был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

После этого прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в пользу потерпевшей. Суд удовлетворил требование и взыскал с осужденного один миллион рублей. Ответчик попытался обжаловать это решение, однако Верховный суд республики оставил его без изменения, после чего оно вступило в законную силу.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru