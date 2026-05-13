Ножевое ранение в живот получил житель Якутска Фото: Ольга ЮШКОВА.

За последние сутки в республике зарегистрировано четыре преступления, процессуальные проверки по которым и расследование уголовных дел находятся на контроле прокуратуры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Якутске госпитализирован мужчина 1984 года рождения с проникающим ножевым ранением брюшной полости - ему причинен тяжкий вред здоровью. Подозреваемый в нападении уже установлен.

Кроме того, в городе зафиксирована кража со счета на сумму более 272 тысяч рублей, а также сообщалось о хищении строительных инструментов.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту обмана мужчины 1976 года рождения, у которого по схеме «замена домофона» похитили 3,7 миллиона рублей.

Дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом не зарегистрировано, однако задержаны десять водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

