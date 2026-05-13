В Чурапче пожарные потушили пал травы на площади 150 квадратов. Фото: МЧС Якутии

13 мая в 11 часов утра в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании на улице Сокольникова в селе Чурапча. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Уже через две минуты после вызова на место прибыли сотрудники республиканской пожарной охраны. В результате инцидента никто не пострадал, однако огонь успел пройти по сухой траве, охватив участок размером 150 квадратных метров.

Специалисты устанавливают причину возгорания, виновных лиц, а также точный размер нанесенного ущерба. Для ликвидации пожара привлекли трех человек и одну единицу техники.

